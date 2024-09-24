Blinken: Irak-Türkiye petrol boru hattı yeniden açılmalı

ABD Dışişleri Bakanlı Antony Blinken ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden açılması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, New York'ta bir araya gelen ikilinin görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin "ekonomik kalkınma alanındaki işbirliğini genişletme, iki halk arasındaki bağları güçlendirmeye devam etme taahhüdü de dâhil olmak üzere, ABD-Irak stratejik ortaklığının öneminin vurgulandığı" ifade edildi.

İki liderin, "bölgesel istikrarı ilerleten kalıcı bir güvenlik ortaklığı kurma konusundaki ortak vizyonlarını yeniden teyit ettiği" bildirilen görüşmede, buna IŞİD'in "yenilgisini sağlamak için" Irak'ta görevli askerlerin devamına yönelik konuların da dahil olduğu belirtildi.

PETROL HATTI DEĞERLENDİRMESİ

Açıklamanın devamında Miller, "Bakan (Blinken), Irak ekonomisine sürekli yabancı yatırımı teşvik etmek için Irak-Türkiye petrol boru hattının yeniden açılmasının gerekliliğini vurguladı ve Irak'ın 2030 yılına kadar enerji bağımsızlığına ulaşma taahhüdünü övdü" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD'nin, "güvenli ve egemen bir Irak'ı destekleme" konusundaki çabalara olan bağlılığının altı çizildi.