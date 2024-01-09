Blinken, İsrail'e olan desteklerini yineledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Gazze Şeridi’nde sivillere zarar verilmesinden kaçınılması ve sivil altyapının korunması" gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Gazze Şeridi’nde sivillere zarar verilmesinden kaçınılması ve sivil altyapının korunması" gerektiğini belirtti.

Blinken, X sosyal medya platformundan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv’de yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'in tekrar yaşanmasını engelleme hakkına olan desteklerini yinelediklerini belirten Blinken, "Ayrıca, sivillerin zarar görmemesinin, sivil altyapının korunmasının ve insani yardımların Gazze geneline dağıtımının sağlanmasının önemini vurguladım." ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Blinken, İsrail Savaş Kabinesi üyelerine, Gazze’ye ulaştırılan yardımların artırılması gerektiğini söyledi.

Blinken, savaş kabinesine, "Bölgedeki birçok ülkeye yaptığım ziyaretten döndüm, İsrail’in bölgeye entegrasyonunun sağlanmasına yönelik istekleri var ancak bizim de bir siyasi vizyonumuzun olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah hareketi arasında 8 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sınır bölgelerinden tahliye edilen İsraillilere ilişkin Blinken, “Kuzey bölgelerindeki halkı evlerine nasıl döndüreceğimizi anlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Blinken, Netanyahu ve savaş kabinesi üyeleri ile Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları da görüştü.

BLINKEN TÜRKİYE'YE DE GELMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Suudi Arabistan'a geçmişti. Dün İsrail'e gelen Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.

Blinken’ın yarın da devam edecek ziyareti kapsamında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşmesi bekleniyor.

ABD, İsrail'in "savaş" olarak nitelediği ve on binlerce Filistinliyi öldürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Tel Aviv yönetimine askeri destekte bulunuyor.

Blinken, 12 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette, ülkesinin Tel Aviv'e devam eden desteğine dikkati çekmiş ve "Bir Yahudi olarak da buradayım." demişti.