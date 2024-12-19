Blinken, Suriye'ye doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri göndermeye kapı araladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ile görüşmelere kapı araladı. Türkiye ve birçok ülkenin yanı sıra ABD'nin de terör listesinde yer alan örgütle ilgili açıklamalarda bulunan Blinken, HTŞ lideri Muhammed Colani'nin açıklamalarını takip ettiklerini, açıklamaları olumlu bulduklarını ancak somut adım da görmek istediklerini belirtti.

Blinken, somut adımların atılması halinde doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri Suriye'ye gönderebileceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bloomberg News'e verdiği röportajda Suriye'deki son durumu ve ülkedeki geçiş sürecini değerlendirdi.

HTŞ ile doğrudan temas halinde olduklarını belirten Blinken, örgütün Suriye'deki geçiş sürecinde atacağı yapıcı adımlara bağlı olarak HTŞ'nin "terör listesinden" çıkarılmasının gündeme gelebileceğini kaydetti.

Blinken, “HTŞ lideri Bay (Ebu Muhammed) Colani’den olumlu açıklamalar duyduk ancak herkesin odaklandığı şey, sahada gerçekte neler olduğu. Herkesi kapsayan bir Suriye inşa etmek için çalışıyorlar mı?” değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin yetkilileri Suriye’ye gönderme ihtimali konusunda ülkedeki tüm aktörlerle "doğrudan iletişim" kurmanın önemine dikkat çeken Blinken, "Olabildiğince açık konuşmak, dinlemek, sürecin seyrini ve nereye gitmek istediklerini elimizden geldiğince iyi anlamak önemli. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde yetkililer gönderme sürecini düşüneceğiz" dedi.

Blinken, geçiş sürecinde HTŞ ve yönetimde rol alan diğer grupların bu süreci bir mezhep temeline dayandırmadan, tüm Suriyelileri kapsayacak şekilde, azınlıkların haklarını da koruyarak ve IŞİD gibi terör örgütlerine alan bırakmadan yürütmeleri durumunda uluslararası toplumun desteğinin hızlıca geleceğini söyledi.

Bakan Blinken, “Eğer bu adımları atar ve uluslararası toplumun beklediği diğer kriterleri yerine getirirlerse, (tanınma ve destek açısından) çok olumlu bir süreci görebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için HTŞ ve orada bulunan diğer grupların kapsayıcı bir şekilde hareket etmesini gerektiriyor" yorumunu yaptı.

ABD, 2012 yılında büyükelçiliğini kapatarak ve tüm diplomatik personelini ülkeden çekerek Suriye’den tamamen ayrılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Hem ABD'nin hem de Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin terör örgütü listesinde yer alan HTŞ'nin lideri Colani, Şam'da BBC'ye konuşmuştu. Colani Suriye'ye yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi ve HTŞ'nin terör örgütü listesinden çıkarılmasını istedi. Batı'nın uyguladığı yaptırımların eski rejime yönelik olduğunu söyleyen Colani "Mazlum ve zalim aynı şekilde muamele görmemeli" demişti.