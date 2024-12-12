Blinken Türkiye'de: Esenboğa Havalimanı'nda Erdoğan ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Türkiye'den önce Ürdün'ü ziyaret eden Blinken'ın yarın Bakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

BLİNKEN'IN TEMASLARI VE AMAÇ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşar Esad iktidarının düşüşünün ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.