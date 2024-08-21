Blinken’ın sözünü ettiği teklif kabul edilemez

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Gazze Şeridi'nde ateşkes için çabalar sürerken, İsrail ordusu Han Yunus'ta 6 rehinenin cansız bedenlerinin bulunduğunu açıkladı. Ordu, rehinelerin ailelerine bilgi verildiğini belirtti.

Rehinelerin isimleri, Avraham Munder, Alex Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger ve Nadav Popplewell olarak açıklayan ordu, ne zaman ve nasıl öldüklerini ise belirtmedi.

NETANYAHU KABUL ETTİ

İsrail tarafından verilen bilgilere göre Hamas'ın elinde halen 109 rehine bulunuyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı ise Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre 40 bini aştı. İsrail’in ardından Mısır’a geçen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Tel Aviv’in Gazze’de ateşkes için ülkesinin hazırladığı ‘ara teklifi’ kabul ettiğini söyledi.

Blinken, karar sırasının Hamas’ta olduğu mesajını verdi. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Netanyahu'nun yeni teklifi kabul ettiği yönünde Blinken'ın açıklamalarının "birçok belirsizliği" içerdiğini belirtti. Reuters'a konuşam Hamdan, Blinken'ın sözünü ettiği teklifin "ne Hamas'a sunulan ne de üzerinde anlaşmaya varılan" metin ile örtüştüğünü ifade etti.