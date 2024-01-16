Blinken’in ziyareti Rusya’dan para transferlerini durma noktasına getirdi

Rusya’dan para transferinde aralık ayında başlayan sıkıntı büyürken; transferler, ocakta durma noktasına geldi. Transfer aksamalarının ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ziyaretinden sonra arttığı vurgulandı.

Rusya’dan gelen para transferlerinde aralık ayında başlayan sıkıntılar, ocakta artarak devam etti. Birçok firmanın ödemesi bankalardan ya geri dönüyor ya da ret yiyor.

Batı’nın yaptırımlarına rağmen Türkiye ile Rusya’nın artan dış ticaretine, para transferlerinde yaşanan engeller darbe vuruyor. Ekonomim’den Merve Yiğitcan’ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın ziyaretinden sonra ihracatçıların Rusya’dan gelen TL ve ruble ödemelerini alamadıkları, transferlerin bazı bankalardan doğrudan geri gönderildiği, bazı bankaların ise ‘yasaklı ürün’ diyerek daha önce kabul ettiği işlemleri reddetmeye başladığı öğrenildi.

Habere konu olan kaynaklar, 1 Ocak itibarıyla para transferlerinin neredeyse durma noktasına geldiğini belirtirken, bu durumun ihracatı sekteye uğratmaya başladığı belirtildi.

BLİNKEN'IN ZİYARETİ

2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ABD ve AB, Rusya’ya yönelik yaptırımlarını sertleştirirken, Türkiye ile Rusya arasında ticaret artarak sürüyor. Geçen yılın tamamında Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı yüzde 23,2 artarak, 2022’deki 7 milyar 647 milyon dolar seviyesinden, 9 milyar 423 milyon dolara çıktı. Bu ülkeye en fazla ihracat yapan 5 sektör de sırasıyla kimya, makine, otomotiv, yaş meyve sebze ve elektronik oldu.

Rusya’dan para transferleri noktasına gelmesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken’ın 6 Ocak’taki Ankara ziyaretine dikkat çekildi. Bu ziyarette konunun gündeme geldiği ve ardından birçok bankanın Rusya’dan transferleri geri gönderdiği belirtiliyor.

Blinken’ın Ankara temaslarının ardından, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Bakan Blinken, İsveç’in NATO’ya katılımının onaylanması için son adımların tamamlanmasının ve yaptırımlar ile ihracat kontrolünden kaçınma konularının ele alınmasının önemini vurguladı” ifadelerine yer verilmişti.