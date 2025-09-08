Bloomberg: AKP, Boğaz'daki köprüleri ve 9 otoyolu özelleştirmeyi planlıyor

AKP iktidarının, Boğaz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile en az dokuz otoyolu özelleştirmeyi düşündüğü iddia edildi.

ABD merkezli Bloomberg'in iktidar kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de satış planının içinde yer alıyor.

Bloomberg'in ulaştığı kaynaklar, Özelleştirme İdaresi’nin bu kapsamda yatırım bankalarına teklif çağrısı gönderdiğini aktardı.

Patrick Sykes, Kerim Karakaya ve Fırat Kozok imzasıyla yayınlanan haberde konuyla ilgili konuşan kaynaklar süreç henüz kamuoyuna duyurulmadığı için isimlerinin açıklanmamasını istedi.

MEHMET ŞİMŞEK'İN 'PROJESİ'

Bloomberg'in haberinde göre söz konusu satışın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 'projesi' olabileceği değerlendirildi. Öte yandan haberde, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve anlaşma sağlanmama ihitmalinin bulunduğu da kaydedildi.

2012’DEKİ GİRİŞİM SONUÇSUZ KALMIŞTI

Benzer bir satış süreci daha önce 2012’de gündeme gelmiş, yaklaşık 2 bin kilometrelik yol ve köprülerin işletme hakları için 5,7 milyar dolarlık teklif verilmişti. O ihaleyi Koç Holding, Gözde Girişim ve Malezya merkezli UEM Group kazanmış ancak teklif düşük bulunduğu için ihale iptal edilmişti.