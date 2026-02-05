Bloomberg: Boğaz Köprüsü ve otoyolların özelleştirilmesi için danışman belirlendi

Türkiye'de belli aralıklarla gündeme gelen köprülerin ve otoyolların özelleştirileceği iddiaları yeniden tartışılmaya başladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre iktidar, satış sürecinde finansal danışmanlık hizmeti vermesi için Ernst & Young adlı şirketi yetkilendirildi.

Habere göre Ernst & Young, Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün satılmasına yönelik süreçte hükümete danışmanlık yapacak.

EN AZ 9 OTOYOL DA SATILACAK

Özelleştirme planının ayrıca en az dokuz ücretli otoyolu kapsadığı da ifade edildi. Kaynaklar, teknik danışmanlık hizmeti için ise Kanada merkezli BTY Group’un görevlendirildiğini aktardı. Hükümetin, söz konusu varlıkların özelleştirilmesine ilişkin resmi ihale sürecini yılın ilerleyen dönemlerinde başlatmayı planladığı belirtildi.

BLOOMBERG 3 AY ÖNCE DE YAZMIŞTI

İhale sürecine ilişkin somut bilgiler haber yer almadı. Yine Bloomberg'de eylül ayında yayımlanan haberde, köprü ve otoyolların satılması için Özelleştirme İdaresi’nin yatırım bankalarına teklif çağrısı gönderdiği yazılmıştı. Söz konusu satışın Mehmet Şimşek'in 'projesi' olduğu haberde vurgulanırken görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve anlaşma sağlanmama ihitmalinin bulunduğu da kaydedilmişti.

2012’DEKİ GİRİŞİM SONUÇSUZ KALMIŞTI

Benzer bir satış süreci daha önce 2012’de gündeme gelmiş, yaklaşık 2 bin kilometrelik yol ve köprülerin işletme hakları için 5,7 milyar dolarlık teklif verilmişti. O ihaleyi Koç Holding, Gözde Girişim ve Malezya merkezli UEM Group kazanmış ancak teklif düşük bulunduğu için ihale iptal edilmişti.

CHP'LİLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2026 yılı bütçesinde özelleştirmelerden 185 milyar liralık gelir bekleniyor. Konuyu gündeme getiren CHP'li Ulaş Karasu, "2026’da ise 185 milyar liralık özelleştirme geliri hedefleniyor. Yani bir yıl içinde özelleştirme gelirlerinde yaklaşık 9 katlık bir artış hedefleniyor. Elde satacak bir şey kalmayınca, Türkiye’nin simgesi köprüleri ve otoyolları bir kez daha satışa çıkaracakları basına yansıdı" demişti.

Deniz Yavuzyılmaz ise iktidarın iki köprüyü 25 yıllığına özelleştirmeye yönelik yeni bir plan hazırlığında olduğunu belirtmişti.