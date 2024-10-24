Bloomberg'den asgari ücret hesabı: Ne kadar zam yapılacak?

Bloomberg Ekonomisti Selva Baziki, Türkiye'nin 2025 yılı bütçesine göre asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını hesapladı.

Baziki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahminlerimize göre, Türkiye'nin 2025 bütçesi önümüzdeki yıl asgari ücrete %17 zam yapılacağını varsayıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu da 2025 sonu enflasyon tahminiyle örtüşüyor" diyen Baziki, şunları kaydetti: "Ancak biz %30'luk bir artışın hem enflasyon hem de borçlanma maliyetlerinde kademeli bir gevşemeye işaret eden daha olası bir sonuç olduğunu düşünüyoruz."

Turkey’s 2025 Budget assumes a 17% minimum-wage hike next year, our estimates show.



That matches its end-2025 inflation forecast.



But we think a 30% increase is the likelier outcome, pointing to a gradual easing of both inflation and borrowing costs. https://t.co/MdLqWUqPDi pic.twitter.com/bIKxC14tga — Selva Baziki (@SelvaBaziki) October 24, 2024

BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansı Editör Masası programında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantı tarihi, sürecin nasıl ilerleyeceği ve sürece ilişkin beklentilerin nasıl olduğu" sorusu üzerine, asgari ücretin belirlenmesinin hükümetin tek başına belirlediği bir durum olmadığını söyledi.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için de Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı komisyon toplanacak. Çalışmalarını belli bir dönem sürdürecek ve sonrasında nihayete erdirdikleri, hem işçiyi hem de işvereni memnun edecek rakamın gündemimize gelmesi ve daha sonra da karar verilmesi süreci söz konusu olacaktır. Tabii AK Parti hükümetleri olarak biz her zaman işçimizin, işverenimizin bu süreçte maksimum faydayı elde etmesini sağlıyoruz, o yönde çabalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı asgari ücreti belirlerken de bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu kararı alırken enflasyon oranını dikkate almak, ekonomik büyümemizi, iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını göz önüne alarak bu ücreti belirlemekte. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum."

Işıkhan, asgari ücreti minimum ücret olarak belirlediklerini ama işverenlerin bunun üzerinde de ücret verebileceklerini kaydetti.