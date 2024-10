Bloomberg'den asgari ücret hesabı: Ne kadar zam yapılacak?

Bloomberg Ekonomisti Selva Baziki, Türkiye'nin 2025 yılı bütçesine göre asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını hesapladı.

Baziki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahminlerimize göre, Türkiye'nin 2025 bütçesi önümüzdeki yıl asgari ücrete %17 zam yapılacağını varsayıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu da 2025 sonu enflasyon tahminiyle örtüşüyor" diyen Baziki, şunları kaydetti: "Ancak biz %30'luk bir artışın hem enflasyon hem de borçlanma maliyetlerinde kademeli bir gevşemeye işaret eden daha olası bir sonuç olduğunu düşünüyoruz."

Turkey’s 2025 Budget assumes a 17% minimum-wage hike next year, our estimates show.



That matches its end-2025 inflation forecast.



But we think a 30% increase is the likelier outcome, pointing to a gradual easing of both inflation and borrowing costs. https://t.co/MdLqWUqPDi pic.twitter.com/bIKxC14tga