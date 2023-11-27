Bloomberg: FETÖ’den tutuklanan ABD konsolosluk çalışanı serbest bırakıldı

Bloomberg, ABD’nin İstanbul başkonsolosluğunda irtibat görevlisi olarak çalışan FETÖ tutuklusu Metin Topuz’un serbest bırakıldığını duyurdu.

ABD’nin uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA’da tercüman olarak da görev yapan ve 2017’de tutuklanan Metin Topuz, serbest bırakıldı.

Bloomberg’ün haberinde Topuz’un yattığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldığı belirtilirken; serbest bırakılma dönemine de vurgu yapıldı.

Haberde, “Haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümetinin Biden yönetiminden F-16 savaş uçakları istediği ve yabancı fonları çekmeye çalıştığı bir dönemde geldi” ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg’in telefonla ulaştığı Topuz’un avukatları konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. ABD İstanbul Konsolosluğu Sözcüsü de benzer bir tutum sergileyerek, “Metin Topuz hakkında çıkan haberlerden haberdarız. Topuz ailesinin isteklerine duyduğumuz saygıdan ötürü bu konuda daha fazla bilgi veremeyeceğiz” dedi.

TOPUZ’UN TUTUKLANMASI

ABD’nin uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA’da tercüman olarak da görev yapan Topuz, yaklaşık 20 yıldır İstanbul ABD başkonsolosluğunda irtibat sorumlusu olarak çalışıyordu. Topuz, Eylül 2017’de gözaltına alındıktan sonra 4 Ekim 2017 tarihinde tutuklanmıştı.

Topuz hakkında hazırlanan iddianemede ‘hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçları isnat edilmiş, Topuz'a ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis istenmişi.

İddianamede Erdoğan, Binali Yıldırım, eski bakanlar Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ile Bekir Bozdağ dahil 30 kişi müşteki veya mağdur olarak yer almıştı.