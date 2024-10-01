Bloomberg: İran, İsrail'e balistik füzelerle saldırmaya hazırlanıyor
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken ABD merkezli Bloomberg dikkati çeken bir iddiada bulundu. Habere göre İran, İsrail'i balistik füzelerle vurmaya hazırlanıyor.
ABD'li merkezli Bloomberg, İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırmaya hazırlandığını iddia etti.
Haberde görüşüne yer verilen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine göre ABD, İran'ın yakın bir zamanda İsrail'e karşı balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretlere sahip.
İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "ABD'nin İran için ağır sonuçlar doğuracak olası bir saldırıya karşı İsrail'i savunma hazırlıklarını aktif olarak desteklediğini" söyledi.
İSRAİL: ABD SALDIRI KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, ABD’nin İsrail’i İran’ın muhtemel füze saldırısı konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.
Hagari, şu ana kadar İran'dan İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı tehdidinin söz konusu olmadığını belirterek, İsrail’in kendisini savunmaya ve saldırmaya hazır olduğunu ifade etti.
Hagari, İran'ın İsrail'e saldırmasının “sonuçları olacağı” konusunda uyardı.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.
İSMAİL HANİYE, İRAN'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz Çarşamba günü Tahran'da kaldığı konutta İsrail tarafından suikasta uğramıştı.
İRAN, İSRAİL'E NASIL YANIT VERECEK?
İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesine karşılık İran hükümeti içinde nasıl karşılık verileceği konusunda görüş ayrılıkları olduğu öne sürülmüştü.
New York Times'ın haberine göre, İran yönetimindeki muhafazakârların, Nasrallah'ın öldürülmesine güçlü bir yanıt verilmesi için bastırdığı, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan liderliğindeki ılımlıların ise itidalden yana olduğu belirtilmişti.
Sertlik yanlıları Tahran'ın bu cinayete İsrail'i İran'ı vurmaktan caydıracak bir saldırıyla karşılık vermesini isterken, Pezeşkiyan'ın bunu yapmanın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaşı genişletmek için kurduğu tuzağa düşmek anlamına geleceğini savunduğu iddia edilmişti.
Nasrallah'ı tanıyan ve ismi açıklanmayan dört İranlı yetkiliye atıfta bulunan gazete, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in “arkadaşının ölümüyle derinden sarsıldığını ve yas tuttuğunu, ancak sakin ve pragmatik bir duruş sergilediğini” bildirmişti.
Haberde Hamaney'in, bir yanıtın Tahran'dan ziyade doğrudan Hizbullah'tan gelebileceği sinyalini verdiği belirtilmişti.