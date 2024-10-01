Bloomberg: İran, İsrail'e balistik füzelerle saldırmaya hazırlanıyor

ABD'li merkezli Bloomberg, İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırmaya hazırlandığını iddia etti.

Haberde görüşüne yer verilen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine göre ABD, İran'ın yakın bir zamanda İsrail'e karşı balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretlere sahip.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "ABD'nin İran için ağır sonuçlar doğuracak olası bir saldırıya karşı İsrail'i savunma hazırlıklarını aktif olarak desteklediğini" söyledi.

İSRAİL: ABD SALDIRI KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, ABD’nin İsrail’i İran’ın muhtemel füze saldırısı konusunda bilgilendirdiğini açıkladı.

Hagari, şu ana kadar İran'dan İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı tehdidinin söz konusu olmadığını belirterek, İsrail’in kendisini savunmaya ve saldırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Hagari, İran'ın İsrail'e saldırmasının “sonuçları olacağı” konusunda uyardı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

İSMAİL HANİYE, İRAN'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz Çarşamba günü Tahran'da kaldığı konutta İsrail tarafından suikasta uğramıştı.