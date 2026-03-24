Bloomberg: İran, Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti

ABD ve İsrail'in İran'a savaş açmasının ardından geçen hafta İsrail’in Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırı nedeniyle İran, Türkiye’ye doğalgaz ihracatını durdurdu.

Bloomberg'in haberine göre İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti.

"TÜRKİYE YETERLİ STOKLARA SAHİP"

İran’ın gaz tedarikindeki bu kesintinin ne kadar süreceği netleşmezken Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Türkiye’nin ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan’dan gaz ithal etmeye devam ettiğini ve yeterli stoklara sahip olduğunu belirttiler.

DOĞALGAZ İHTİYACININ YÜZDE 14'Ü İRAN'DAN

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (Gazbir) tarafından derlenen verilere göre, Türkiye, geçen yıl doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü İran’dan karşıladı.

İsrail, 18 Mart’ta dünyanın en büyük gaz sahası olan Güney Pars’ı vurdu. Tahran ise, küresel sıvılaştırılmış gaz arzının yaklaşık beşte birini üreten Katar’daki Ras Laffan tesisi de dahil olmak üzere Körfez’deki enerji varlıklarına misilleme yaptı.

Bu saldırılar, Avrupa gaz vadeli kontratlarının üç yıldan uzun bir süredir görülmeyen bir seviyeye çıkmasına neden oldu. Fiyatlar, savaş öncesi seviyelerinin yüzde 70 üzerinde seyrediyor.