Bloomberg: İstanbul'da taksi sayısının artırılması planlanıyor

İstanbul'da yıllardır süren tepkilerin ardından taksi sayısının artırılması planlanıyor.

Bloomberg'e konuşan iki yetkiliye göre hükümet şehirdeki taksi sayısını yüzde 73 oranında artırarak yaklaşık 32 bine çıkaracak bir yasa üzerinde çalışıyor. Plan henüz kesinleşmediği için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuştular.

Yetkililer, artışın zamanlamasına daha sonraki bir aşamada karar verileceğini söyledi. Amaç, bugün 861 olan her 500 kişiye bir taksi oranına ulaşmak.

Güzergâh seçen, müşteri almayı reddeden ya da turistlerden fazla ücret alan şoförler, yaklaşık 16 milyon nüfuslu şehrin Türkiye'nin turizm sektöründen daha fazla pay almasıyla birlikte son yıllarda İstanbul için utanç kaynağı oldu.

2023 yılında belediye taksilerle ilgili yaklaşık 72 bin şikayet aldı. Taksi sahipleri ise ücretlerin çok ucuz olmasından şikayetçi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019'da seçildiğinden bu yana taksi sayısını artırmaya çalıştı ancak hükümet tarafından teklifler defalarca reddedildi. Yeni plan, İmamoğlu'nun geçen yıl ezici bir çoğunlukla yeniden seçilmesinin ardından geldi ve bu zafer aynı zamanda ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne belediye meclisinde çoğunluğu sağladı.