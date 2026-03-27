Bloomberg: Merkez Bankası, savaş sonrası 60 ton altın sattı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), İran savaşının 28 Şubat'ta başlamasından sonraki iki hafta içinde yaklaşık 60 ton altın sattı. Bu miktarın değerinin 8 milyar doları aştığını ve satışın altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırdığı ifade edildi.

Merkez Bankası’nın yayımladığı son verilere göre, Türkiye’nin altın rezervleri 13 Mart haftasında 6 ton, 20 Mart haftasında ise 52,4 ton azalarak sert bir düşüş kaydetti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, söz konusu düşüşün bir kısmının doğrudan satıştan kaynaklandığı, ancak büyük bölümünün döviz veya Türk lirası temin etmek amacıyla swap anlaşmalarında kullanıldığı belirtiliyor.

Bu adım, Türkiye’nin dezenflasyon stratejisi üzerindeki baskıların arttığı bir dönemde geldi. Söz konusu strateji, büyük ölçüde liranın istikrarlı kalmasına ya da kademeli olarak değer kaybetmesine dayanıyor; bu da genellikle kamu bankaları aracılığıyla yapılan döviz müdahaleleriyle sağlanıyor.