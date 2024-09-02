Bloomberg: Türkiye, BRICS'e katılmak için başvuru yaptı

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS birliğine katılmak için başvuru yaptığını iddia etti.

Bloomberg'e konuşan ve ismi açıklanmayan kaynaklar, Türkiye'nin "küresel nüfuzunu artırmak ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni bağlar kurmak" istediğini anlattı. Kaynaklar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin görüşünün "jeopolitik ağırlık merkezinin gelişmiş ülkelerden uzaklaştığı" yönünde olduğunu ifade etti.

Habere göre kaynaklar, Türkiye'nin BRICS'e katılma başvurusunu birkaç ay önce, on yıllardır sürdürdüğü Avrupa Birliği'ne katılma çabalarında ilerleme kaydedilmemesinden duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle yaptığını ifade etti.

Kaynaklar, bu başvurunun kısmen, Türkiye'nin, Rusya ile yakın ilişkiler kurmasının ardından diğer NATO üyeleriyle yaşanan anlaşmazlıkların bir sonucu olduğunu da belirtti.

Bloomberg, haberinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın yorum yapmayı reddettiğini yazdı.

BRICS HAKKINDA

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS, başlangıçta Güney Afrika’yı içermeyen “BRIC” kısaltmasıyla anılıyordu. 2001’de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya’nın girişimleriyle, ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayri resmi bir platform olarak 2009’a dayanıyor. Güney Afrika’nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik bugünkü BRICS adını aldı.

Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg'da Ağustos 2023’te düzenlenen BRICS Zirvesi’nde alınan kararla, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Arjantin’den oluşan 6 ülkenin birliğe katılması onaylanmıştı. Ancak Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 30 Aralık’ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu mekanizmasından çıktıklarını bildirmişti.

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, bu yıl da Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi. 40'tan fazla ülke, BRICS'e katılım için başvuru yaptı.

Birliğe üye olmak için son olarak Azerbaycan başvuruda bulunmuştu.