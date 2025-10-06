Bloomberg: Türkiye, 'nadir toprak elementleri' için ABD ile görüşüyor

Eskişehir Beylikova'daki 'nadir toprak elementleri' için Türkiye'nin ABD ile işbirliği arayışında olduğu iddia edildi.

Bloomberg'in haberine göre Ankara ile Washington arasındaki temaslar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeden sonra hız kazandı.

Eskişehir-Beylikova’da yapılan keşiflerde, savunma ve yüksek teknoloji endüstrileri için kritik önemdeki seryum, praseodim ve neodim elementlerine rastlandığı açıklanmıştı. Rezervin kalitesi henüz kesinleşmemekle birlikte, cevherin yüzde 1’in üzerinde nadir toprak oksidi içerdiği; bunun da ticari üretim için yeterli olduğu ifade ediliyor.

ÇİN VE RUSYA İLE TEMASLAR SONUÇSUZ KALDI

Türkiye, 2024 Ekim’inde Çin ile benzer bir mutabakat zaptı imzalamış, ancak teknoloji transferi konusunda uzlaşma sağlanamamıştı. Çin, çıkarılan cevherin kendi tesislerinde işlenmesini şart koşarken Türkiye, rafineri kurma ve teknoloji geliştirme hakkından vazgeçmeyi reddetti. Rusya ile yapılan temaslar da aynı şekilde tıkanınca Ankara, projeyi Batılı ortaklarla sürdürme kararı aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ABD ile yürütüldüğü iddia edilen görüşmelere ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

BEYLİKOVA RAFİNERİSİ VE ULUSLARARASI SERTİFİKASYON SÜRECİ

Ankara, Beylikova’da kurulacak bir nadir toprak rafinerisi için Kanada ve İsviçreli kurumlarla fizibilite çalışmaları yürütüyor. Türkiye, ayrıca rezervin uluslararası standartlara göre sertifikalandırılması amacıyla Avustralya Jeobilimciler Enstitüsü’nün hazırladığı JORC Code sistemine başvurmayı planlıyor. Bu sertifikasyon, Beylikova’daki rezervin ekonomik değerini ve yatırım potansiyelini belirleyecek.