Bloomberg: Türkiye, TL’yi savaş kaynaklı dalgalanmadan korumak için 12 milyar dolar harcadı

Türkiye’nin, İran’da başlayan savaşın küresel piyasalarda yarattığı dalgalanma sırasında Türk Lirası’nı istikrarlı tutmak için yaklaşık 12 milyar dolar harcadığı iddia edildi. Bu tutar, Türkiye’nin döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15’ine karşılık geliyor.

Bloomberg’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftanın başında piyasalar açılmadan önce likidite koşullarını sıkılaştırdı.

İşlemlerin başlamasıyla birlikte bankalar döviz satarak piyasadaki oynaklığı sınırlamak için devreye girdi. Konuya yakın kaynaklar, hafta ilerledikçe dolar satışlarının azaldığını ve perşembe günü itibarıyla benzer işlemlerin görülmediğini belirtti.

Bloomberg, “bu müdahaleler sayesinde Türk Lirası’nın, gelişmekte olan birçok ülke para biriminin değer kaybettiği bir haftada görece istikrarlı kaldığını” belirtti.

Haberde TL'nin, hafta boyunca dolar karşısında yüzde 0,1 civarında değer kaybettiği aktarıldı.

“ŞİMDİLİK SÜRDÜRÜLEBİLİR”

JPMorgan Varlık Yönetimi’nde gelişen piyasa stratejisi başkanı Nick Eisinger, mevcut politikanın kısa vadede sürdürülebilir olduğunu söyledi.

Eisinger, Türkiye’nin müdahale için yeterli rezervi bulunduğunu ancak bunun büyük ölçüde İran’daki çatışmanın süresine bağlı olduğunu ifade etti.

Eisinger’e göre yüksek risk ortamı bir veya iki hafta içinde sona ererse piyasalar yeniden normalleşebilir.

Ancak çatışmanın uzaması durumunda küresel riskli varlıklar açısından görünüm daha zor hale gelebilir.