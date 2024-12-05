Blu TV isim değişikliğine gideceğini açıkladı: Mevcut üyelikler geçerli olacak mı?

Dijital yayın platformu Blu TV, 2025 yılında isim değişikliğine gideceğini açıkladı.

Blu TV'den yapılan açıklamada, "BluTV, 2025 baharında Max’e dönüşüyor. BluTV’de sevdiğiniz her şeye ek olarak daha kaliteli içerikler ve geliştirilmiş bir izleme deneyimi için geri sayım başlasın!" denildi.

Yapılan açıklamada, "Geliştirilmiş kişiselleştirme ve arama gibi özelliklerin yanı sıra, yerli ve yabancı diziler, hit filmler, gerçek suç, belgesel, reality, yemek, aile ve ev gibi kategorilerinde genişletilmiş bir kütüphaneye erişim sağlayacaksınız" bilgisi verildi.

Ayrıca, "BluTV üyelikleri, Max’in gelişiyle devam edecek" açıklaması yapıldı.

Müjdemizi isteriz! BluTV, 2025 baharında Max’e dönüşüyor. BluTV’de sevdiğiniz her şeye ek olarak daha kaliteli içerikler ve geliştirilmiş bir izleme deneyimi için geri sayım başlasın! 💙✨ pic.twitter.com/qpaw8ZjpPA — BluTV (@BluTV) December 5, 2024

BLU TV HAKKINDA

BluTV, 2015 yılında Doğan Holding çatısı altında Aydın Doğan Yalçındağ tarafından kuruldu.

19 Ocak 2021 tarihinde Discovery, BluTV'nin %35 hissesini satın aldı. 6 Aralık 2023 tarihinde ise Warner Bros-Discovery tarafından tamamen satın alındı.