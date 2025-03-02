"Blue Ghost" Ay'a iniş yaptı

ABD'li Firefly Aerospace şirketine ait Blue Ghost isimli uzay aracı, Ay'a iniş yaptı.

Şirketin, Texas'taki Misyon Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, uzay aracının otonom olarak Ay'a iniş yaptığı belirtildi.

Blue Ghost uzay aracı, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için matkap, vakum ve diğer deneyler için malzeme de taşıyor.

Would you look at that view! #BlueGhost captured its first image on the Moon that embodies everything this bold, unstoppable Firefly team has worked so hard for over the last 3+ years. And we’re just getting started! Find out what's next for #BGM1 https://t.co/oEJhJu7KHx pic.twitter.com/NsdljgQOpu — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 2, 2025

Ay'a ilk misyonunu gerçekleştiren şirkete ait uzay aracı "Blue Ghost"un, Ay'dan toz toplaması ve yüzeyin sıcaklığını ölçerek, gelecekte ay yüzeyinde giyilebilecek kıyafetlerle ilgili araştırmalar dahil 10 deney yapması hedefleniyor.

SpaceX, 15 Ocak'ta, Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Firefly Aerospace'in uzay aracı Blue Ghost ile Japonya'nın Ispace firmasının "Resilience" uzay aracını fırlatmıştı.

Resilience'ın Ay'a ulaşmasının dört ila beş ayı bulması bekleniyor. Resilience, mayıs sonu ya da haziran başında Ay'ın yakın yüzeyinde bulunan Mare Frigoris'e inmeyi hedefleyecek.