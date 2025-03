"Blue Ghost" Ay'a iniş yaptı

ABD'li Firefly Aerospace şirketine ait Blue Ghost isimli uzay aracı, Ay'a iniş yaptı.

Şirketin, Texas'taki Misyon Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, uzay aracının otonom olarak Ay'a iniş yaptığı belirtildi.

Blue Ghost uzay aracı, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için matkap, vakum ve diğer deneyler için malzeme de taşıyor.

