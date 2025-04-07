Bluesky'da BirGün farkı: Takip edin, gerçeği kaçırmayın

Halkın Gazetesi BirGün, kısa sürede Bluesky'ın önde gelen medya kurumlarından biri olmayı başardı.

Son günlerde 50 bin takipçiyi geçen BirGün, Türkiye'deki medya kurumları arasında Bluesky'da en fazla takipçiye ulaşan internet haber sitesi oldu.

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