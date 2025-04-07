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Bluesky'da BirGün farkı: Takip edin, gerçeği kaçırmayın

BirGün 50 bini aşkın takipçisiyle Türkiye'deki medya kurumları arasında Bluesky'da en fazla takipçiye ulaşan internet haber sitesi oldu.

Güncel
  • 07.04.2025 17:27
  • Giriş: 07.04.2025 17:27
  • Güncelleme: 07.04.2025 17:44
Kaynak: Haber Merkezi
Bluesky'da BirGün farkı: Takip edin, gerçeği kaçırmayın
Fotoğraf: AA

Halkın Gazetesi BirGün, kısa sürede Bluesky'ın önde gelen medya kurumlarından biri olmayı başardı.

Son günlerde 50 bin takipçiyi geçen BirGün, Türkiye'deki medya kurumları arasında Bluesky'da en fazla takipçiye ulaşan internet haber sitesi oldu.

BirGün’ü Bluesky'dan takip ederek, özel haberlerimizden ve en güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

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