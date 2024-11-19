Bluesky nedir? Bluesky kim tarafından kuruldu? Bluesky'a nasıl üye olunur?

Bluesky, kullanıcıların merkezi olmayan bir sosyal medya platformunda etkileşim kurmasını sağlayan yeni nesil bir sosyal ağdır. Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey’in girişimiyle hayata geçen Bluesky, merkeziyetçilikten uzak, daha özgür ve açık bir sosyal medya deneyimi sunmayı hedefler. Bu makalede, Bluesky nedir, ne zaman ve neden kuruldu, nasıl üye olunur, ve mobil uygulaması var mı gibi sıkça sorulan soruların yanıtlarını bulacaksınız.

BLUESKY NEDİR?

Bluesky, kullanıcıların merkezi olmayan bir altyapıda içerik oluşturmasını ve paylaşmasını sağlayan bir sosyal medya platformudur. Merkeziyetçilikten uzak olan bu yapı, kullanıcıların kontrolü elinde tutmasına ve özgür bir dijital ortam yaratılmasına olanak tanır. Bluesky, diğer sosyal ağlardan farklı olarak AT Protokolü adı verilen özel bir teknolojiyi kullanır. Bu protokol, verilerin birden fazla sunucuda saklanmasına izin vererek güvenlik, özelleştirme ve sansürden korunma gibi avantajlar sunar.

BLUESKY NE ZAMAN KURULDU?

Bluesky, 2021 yılında Jack Dorsey tarafından kuruldu. Twitter’ın daha açık bir sürümünü oluşturmayı hedefleyen Dorsey, mevcut sosyal medya platformlarının merkeziyetçi yapısına bir alternatif sunmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdi. Platformun temel amacı, kullanıcıların kendi verilerini kontrol ettiği, özgür ve sansürsüz bir sosyal medya ekosistemi yaratmaktır.

BLUESKY NEDEN KURULDU?

Sansür ve Merkeziyetçiliğe Tepki: Geleneksel sosyal medya platformlarının sansür politikalarına bir alternatif.

Kullanıcı Verilerinin Kontrolü: Verilerin tek bir platform tarafından yönetilmesinin önüne geçmek.

Daha Demokratik Bir Alan: Tüm kullanıcılar için eşit haklar sunan bir sosyal medya platformu yaratma isteği.

BLUESKY’A NASIL ÜYE OLUNUR? BLUESKY’A ÜYE OLMA ADIMLARI

1. Uygulamayı İndirin

Bluesky’a erişim sağlamak için mobil cihazınıza uygulamayı indirmeniz gerekmektedir. Bluesky, hem Android hem de iOS cihazlar için ücretsiz bir uygulama sunar.

iOS için: App Store’da “Bluesky Social” uygulamasını aratarak indirin.

Android için: Google Play Store’da “Bluesky Social” uygulamasını arayın ve indirin.

2. Uygulamayı Açın

Uygulamayı yükledikten sonra cihazınızda açın. Karşınıza çıkan giriş ekranında, yeni bir hesap oluşturma seçeneği göreceksiniz.

3. Hesap Oluşturma İşlemini Başlatın

Ana ekranda "Create a New Account" (Yeni Bir Hesap Oluştur) seçeneğine dokunun. Bu işlem, sizi hesap bilgilerinizi gireceğiniz sayfaya yönlendirecektir.

4. E-posta Adresinizi ve Şifrenizi Girin

E-posta: Kullanmak istediğiniz aktif bir e-posta adresini yazın. Bu e-posta adresi, hesabınızı doğrulamak ve iletişim için kullanılacaktır.

Şifre: Güçlü bir şifre belirleyin. Şifreniz en az 8 karakter uzunluğunda olmalı ve harf, rakam ve özel karakterler içermelidir.

5. Doğrulama İşlemini Tamamlayın

Bluesky, hesabınızı güvence altına almak için bir doğrulama adımı sunar:

E-posta Doğrulama: E-posta adresinize bir doğrulama kodu gönderilecektir. Gelen kutunuzu kontrol edin ve doğrulama kodunu uygulamaya girin.

Telefon Numarası (Opsiyonel): Bazı durumlarda telefon numarası doğrulaması istenebilir. Telefonunuza gönderilen SMS kodunu girerek bu adımı tamamlayabilirsiniz.

6. Kullanıcı Adınızı ve Profilinizi Belirleyin

Kullanıcı Adı: Platformda sizi tanıtacak bir kullanıcı adı seçin. Bu, diğer kullanıcıların sizi bulmasını kolaylaştırır.

Profil Bilgileri: Profil fotoğrafı ve kısa bir biyografi ekleyerek profilinizi kişiselleştirin.

7. İlgi Alanlarınızı Seçin

Bluesky, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için ilgi alanlarını seçme fırsatı tanır. İlginizi çeken kategorileri seçerek platformdaki içeriklerin size uygun şekilde düzenlenmesini sağlayabilirsiniz.

8. Sosyal Medya Dünyasına Adım Atın

Artık Bluesky’da profiliniz hazır! Uygulamanın sunduğu özellikleri keşfetmeye başlayabilir, içerikler paylaşabilir ve diğer kullanıcılarla etkileşim kurabilirsiniz.

BLUESKY HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Evet, Bluesky uygulaması tamamen ücretsizdir. Üye olmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez.

Bluesky Türkçe dil desteği sunuyor mu?

Şu an için Bluesky, İngilizce başta olmak üzere Türkçe dil desteğine de sahip.

Bluesky’a herkese açık mı?

Bluesky artık davetiye gerektirmeden herkesin kullanımına açık hale gelmiştir.