Bluesky’ın abone sayısı 20 milyona yaklaştı

Özellikle 5 Kasım 2024’te yapılan ABD seçimlerinin ardından Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in alternatifi Bluesky platformuna yönelmeye başladı.

Twitter'ın da kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, dünya çapında 19 milyon kullanıcıya ulaştı.

me watching Bluesky's user count grow by another million in a day hello and welcome to all 19M of you! 🥳



[image or embed] — Bluesky (@bsky.app) 18 Kasım 2024 05:51

Platform, ABD'de Threads uygulamasının ardından en çok kullanılan ikinci sosyal medya uygulaması oldu.

BREZİLYA'DA 3 MİLYON KULLANICI KAZANMIŞTI

Bluesky Operasyon Direktörü (COO) Rose Wang, yeni kullanıcıların büyük çoğunluğunun ABD'den geldiğini belirtti.

Twitter içinde bir proje olarak 2019'da kurulan Bluesky, 2022'de bağımsız bir şirket haline geldi.

Halihazırda Jay Graber tarafından yönetilen platforma, X'in eylülde Brezilya'da askıya alınmasının ardından 3 milyon yeni kullanıcı katılmıştı.