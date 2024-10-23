BluTv duyurdu: 'Prens'in üçüncü sezonu geliyor

Prens dizisinin üçüncü sezonunun geleceğini duyuran BluTV, ilk tanıtımı yayınladı.

BluTV'nin sosyal medya hesabından 'Prens 3. sezon. Yakında!' mesajıyla paylaşılan tanıtımda yalnızca dizinin senaryosunu yazan ve başroldeki 'Prens' karakterini canlandıran Giray Altınok yer aldı.

Hayali bir devlet olan Bongomia Krallığı’nda yaşanan absürt olayları konu alan komedi dizisi Prens'in ilk iki sezonu da BluTV'de yayınlanmış ve beğeni toplamıştı.

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında çekilen dizinin oyuncu kadrosunda Giray Altınok'un yanı sıra Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Serdar Orçin ve Canberk Gültekin gibi isimler yer alıyor.