BM 79'uncu Genel Kurulu yarın başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 79'uncusu, yarın ABD’nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde 133 üye ülkenin liderinin katılımıyla başlayacak. Genel Kurul'un açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak. Açılışın ardından dünya liderlerinin küresel meselelerle ilgili yapacakları konuşmalarla oturumlar devam edecek.

Türkiye'yi temsilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alacağı oturumda, Erdoğan’ın konuşmasını üçüncü sırada yapması bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'deki gündeme alması bekleniyor.

Bu yılki zirvede "Uluslararası Barış ve Güvenlik" teması ön planda olacak. Özellikle Gazze'de devam eden saldırılar, Ukrayna, Sudan ve Haiti gibi dünya genelinde süregelen krizlere ilişkin ateşkes taleplerinin ve barış çağrılarının gündeme gelmesi öngörülüyor. BM Genel Kurul görüşmeleri, 24-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında dünya liderleri barış, güvenlik ve uluslararası işbirliği konularında önemli mesajlar verecek.