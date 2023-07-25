BM: Asya Pasifik ülkelerinin afet uyarı sistemlerine yatırım yapması şart

Birleşmiş Milletler (BM), Asya Pasifik bölgesi ülkelerinin iklim değişikliğinden dolayı artan risklere karşı, afet uyarı sistemlerine ve diğer önleyici yöntemlere yatırımları ciddi derecede arttırmaları gerektiğini ifade etti.

BM bünyesindeki Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun (ESCAP) yayımladığı rapora göre, bölgede sel, deprem, kuraklık ve diğer afetlerden kaynaklanan ölümleri ve zararları en aza indirecek sistemleri kurmak için yaklaşık 145 milyar dolar gerekiyor.

Asya Pasifik bölgesinde yalnızca 2022'de 7 bin 300 kişinin hayatını kaybetmesine ve 62 milyon kişinin etkilenmesine neden olan 140 büyük doğal afet meydana gelirken, maddi kayıp da 57,3 milyar doları buldu.

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, afetlerden kaynaklanan bölgesel kayıpların yılda yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşacağı veya bölgesel gayri safi milli hasılanın yüzde 3,1'i olacağı tahmin ediliyor.