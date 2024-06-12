BM ateşkes için adım atmalı

Dış Haberler

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısında 250’nci güne girilirken ateşkes ihtimali de güçlenmeye başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) önceki gün ateşkes karar tasarısını onaylaması Hamas tarafından olumlu karşılandı.

Hamas’tan yapılan açıklamada, "BMGK kararında yer alan kalıcı ateşkes, Gazze’den tamamen çekilme, esir takası, Gazze Şeridi’nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin geri dönüşü maddelerinin memnuniyetle karşılandığı" kaydedildi.

Açıklamada, Hamas’ın, Filistin halkı ve direnişinin talepleriyle uyumlu bu ilkelerin uygulanmasına ilişkin dolaylı müzakerelere girmek üzere aracılarla işbirliğine hazır olduğu bildirildi. Ayrıca, Hamas’ın, başta İsrail’in yenilgiye uğratılması, Filistinlilerin yurtlarına geri dönüşü ve kendi kaderini tayin hakkı olan tam egemenlik ile başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin devletinin kurulması dahil, ulusal haklarını elde etmek için halkın tümüyle birlikte verdiği mücadeleye devam edeceği vurgulandı.

Arap dünyası da BMGK kararından memnun olduğunu açıkladı. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Kararın "Gazze Şeridi’ndeki krizin durdurulmasına ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağına" vurgu yapan Budeyvi, bunun bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını belirtti. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise yaptığı açıklamada, karar memnuniyetle karşıladıklarını ve İsrail saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Mısır dışişleri bakanlıklarından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda BMGK’nin karara uygun adımlar atması istendi.

UMUT VERİCİ

Orta Doğu temasları kapsamında İsrail’de yetkililerle görüşmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BMGK’da kabul edilen Gazze’de ateşkes teklifi tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

Blinken, Hamas’ın da tarafından hazırlanan ateşkes teklifini memnuniyetle karşılamasının "umut verici bir işaret" olduğunu ifade etti.