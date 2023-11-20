BM: BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de vurulan BM okullarıyla ilgili, "BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de vurulan BM okullarıyla ilgili, "BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okullarda "Hamas askeri karargahları ya da silahlar bulunuyor mu?" sorusuna cevaben Dujarric, "Okullar sivillerin sığınması için kullanılıyor. Muharip kişiler bulunmuyor." dedi.

Dujarric, "Okulların koordinatları bildirildi. Okullar uzun zamandır orada, bir gecede de ortaya çıkmadılar. BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

BM tesislerinin çatışmalara dahil edilmemesi gerektiğini daha önce de dile getirdiklerini anımsatan Dujarric, çatışmalar sonlandıktan sonra söz konusu saldırıların soruşturulacağını, halihazırda insani duruma odaklandıklarını söyledi.