BM: Burkina Faso'da yaklaşık 4,7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Elizabeth Tan, Burkina Faso'da yaklaşık 4,7 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Tan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Burkina Faso'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BMMYK'nin Burkina Faso'dan kaçan kişilerin korunmasına ilişkin güncellenmiş bir kılavuz yayımladığını hatırlatan Tan, tüm ülkelere kriz bölgelerinden gelen kişileri zorla geri göndermekten kaçınma çağrısı yaptı.

Tan, "Burkina Faso'da yaklaşık 4,7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu sayı ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinden fazlasına tekabül ediyor" dedi.