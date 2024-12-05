BM'de Suriye tartışması: ABD "Esad rejimi daha önce kimyasal silah kullandı" dedi, Rusya tepki gösterdi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Suriye'deki mevcut gelişmelerden bahsetti ve "Esad rejimi, daha önce bugünkü gibi kendini büyük risk altında hissettiğinde kendi halkına karşı kimyasal silah kullandı" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye ve kimyasal silah kullanımı konusunda oturum düzenlendi.

Burada konuşan Wood, bugün Suriye'deki gelişmelerin BMGK'nin kimyasal silah dosyasına ilişkin toplantılarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi. BMGK'nin 2118 ve 2254 sayılı kararlarının öneminin de bir kez daha görüldüğünü kaydeden Wood, "Esad rejimi, daha önce bugünkü gibi kendini büyük risk altında hissettiğinde kendi halkına karşı kimyasal silah kullandı" diye konuştu.

Wood, BMGK'de "çok çok az sayıda" ülkenin Suriye kimyasal silah kullanıldığını saklamak istediğini savunarak, "Gerçekler saklanamaz. Bu suçları işleyenler saklanamazlar. Hesap verecekler" ifadelerini kullandı.

Wood, Suriye Devleti'nin ve destekçilerinin halihazırda El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam ve diğer cihatçı örgütlerin hakimiyet kurduğu Halep ve İdlib'de sivillere yönelik saldırılar yaptığını savunduğu açıklamasında "Uluslararası toplumun gözleri sizin üzerinizde ve adalet tecelli edene kadar olmaya devam edecek" dedi.

BMGK'nin Suriye'nin kimyasal silah kullanımı dosyasına odaklanmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Wood, "Bu, geçmişte kalan bir durum değil. Uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olmaya devam ediyor" diye konuştu.

RUSYA: KSYÖ, SURİYE VE MÜTTEFİKLERİNİN İTİBARINI LEKELEMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Teknik Sekreterliğinin "itaatkar bir şeklide Batı'nın emirlerini" yerine getirerek Suriye ve müttefiklerinin itibarını lekelemeye çalıştığını söyledi.

Batı'nın yalan söylemeye devam ettiğini kaydeden Polyansky, tarafsız bir araştırma yerine yalanların profesyonelce sürdürüldüğünü dile getirdi.

"KİMYASAL SİLAHLARIN DEVLET DIŞI AKTÖRLER YA DA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELİNE GEÇMESİ CİDDİ TEHDİT"

Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği Müsteşarı Erman Çetin de Suriye Devleti'nin kimyasal silah kullanımının siyasi çözüm girişimlerini baltaladığına söyledi ve "Kimyasal silahların devlet dışı aktörler ya da terör örgütlerinin eline geçmesi sadece Suriye değil tüm bölge ve ötesi için de çok ciddi tehdit teşkil eder" diye konuştu.

Çetin, "Türkiye, kimyasal silah kullanımını yer, zaman ve koşul fark etmeksizin kınıyor." dedi.

BM SİLAHSIZLANMA TEMSİLCİSİ: SURİYE'NİN BEYANI DOĞRU VE YETERLİ DEĞİL

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, BMGK'nin 2118 sayılı kararı uyarınca Suriye'de tüm kimyasal silah programlarının imha edilmesine ilişkin yürütülen dosyada Suriye ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü arasında tam işbirliğinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti ve halihazırda tespit edilen 26 sorundan 19'unun hala çözümlenmediğini söyledi. Nakamitsu. "KSYÖ Teknik Sekreterliği, Suriye tarafından teslim edilen beyanın doğru ve yeterli olmadığı görüşünde" dedi.

"KİMYASAL SİLAHLAR, SURİYE HALKININ HAYATINI CEHENNEME ÇEVİRDİ"

Suriye Kimyasal Dosyası Belgeleme Merkezi Direktörü Nidal Shikhani, Suriye'nin kimyasal silah cephanesinin halen uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit teşkil ettiğini söyledi. Shikhani, Suriye'nin 262 kez kimyasal silah kullandığını, bunun 3 bin 423 kişinin ölümü ve 14 bin sivilin yaralanmasıyla sonuçlandığını savundu.

Shikhani, "Suriye rejimini koruyanlar artık buna bir son vermeli. Terörist kimyasal silah cephanesini korumayı sonlandırmalı" dedi.

KSYÖ'YE GÖRE SURİYE KİMYASAL SİLAH KULLANDI

Öte yandan Suriye Devleti, 13 Eylül 2013'te Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (KSYÖ) dahil oldu. BMGK, Suriye'nin kimyasal silahlarına ve KSYÖ'ye katılımından bir ay önce Doğu Guta'da katliam gerçekleştirdiği teziyle 2118 sayılı kararı kabul etti.

21 Nisan 2021'de ise KSYÖ Taraf Devletler Toplantısı'nda alınan kararla, Suriye Devleti'nin Mart 2017'de Latamne'de ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle bu ülkenin bazı üyelik hakları askıya alındı.