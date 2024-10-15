Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BM'den acil ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki son saldırılarının ardından acil ateşkes çağrısını tekrarladı.

Dünya
  • 15.10.2024 09:33
  • Giriş: 15.10.2024 09:33
  • Güncelleme: 15.10.2024 09:38
Kaynak: DHA
BM'den acil ateşkes çağrısı
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı hastane yerleşkesi ve bir okula düzenlediği saldırıların ardından acil ateşkes çağrısını yineledi.

BM, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajda, "Gazze'de bir hava saldırısı hastane yerleşkesini hedef aldı. İçinde insanların uyuduğu çadırlar yandı" denildi.

Mesajda, saldırının BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okulunu da hedef aldığı belirtilerek, okulun çocuk felci aşıları için kullanılmasının planlandığı kaydedildi.

Lübnan Hizbullahı, İsrailin 3 tankını füzeyle vurdu
Alman sözcü Fischer: İsrailin Gazzede soykırım yaptığına dair hiçbir emare yok
İsrail, Gazzede mülteci kamplarını hedef aldı: Çok sayıda Filistinli öldürüldü
BirGün'e Abone Ol