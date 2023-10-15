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BM'den "Gazze'de binlerce kişi ölebilir" uyarısı

Ajans Haberleri
  • 15.10.2023 17:41
  • Giriş: 15.10.2023 17:41
  • Güncelleme: 15.10.2023 17:41
Kaynak: AA
BM'den "Gazze'de binlerce kişi ölebilir" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa Gazze'de binlerce kişinin öleceği uyarısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Griffiths, "Gazze'nin üzerinde ölüm hayaleti dolaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa binlerce kişi ölecek." uyarısında bulunan Griffiths, bunun gerçek durum olduğunun altını çizdi.

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