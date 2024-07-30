BM'den 'insan ticareti' raporu: Üçte biri çocuk

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, insan ticareti kurbanlarının üçte birinin çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "İnsan Ticareti ile Mücadele Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

İnsan ticaretinin korkunç bir suç olduğunu ifade eden Guterres, "İnsan ticareti kurbanlarının üçte biri çocuklardan oluşuyor" ifadesini kullandı.

Guterres, çocukların istismar, zorla çalıştırılma, askere alma, gelin olarak satılma ve suç faaliyetlerine zorlanma gibi durumlarla karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.

Küreselleşmeyle beraber karmaşık insan ticareti ağları oluştuğuna işaret eden Guterres, "Yeni model kölelik yarattılar" değerlendirmesinde bulundu.

Koruma önlemlerinin artırılması gerektiğinin altını çizen Guterres, hükümetler, sivil toplum, özel sektör ve teknoloji şirketlerine çağrıda bulunarak "Hiçbir insan kaçakçısı cezasız kalmamalı" ifadesine yer verdi.