BM'den İsrail'e çağrı: Toplu cezalandırma bir savaş suçudur

BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani ve BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam ettirdiği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Gazze nüfusunun tamamına toplu cezalandırma uyguladığına vurgu yapan BM temsilcileri, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına da açıkça karşı çıktığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur" dedi.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de mahsur kalan 2,2 milyon kişinin "insani felaket"le karşı karşıya olduğunu kaydeden Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur" dedi.

"İSRAİL İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASINA AÇIKÇA KARŞI ÇIKIYOR"

BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılan BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze ve bölgedeki insani durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hastings, "İsrail (geriye yaklaşık 400 bin kişinin kaldığı) Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına açıkça karşı çıkıyor" diye konuştu.