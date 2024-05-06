BM'den İsrail'e 'Refah' uyarısı

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Refah'a saldırmasının daha fazla sivilin acı çekmesi ve ölmesi anlamına geleceği konusunda uyarı yaptı. BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise "Filistinlilerin bulunduğu Refah'a saldırı, bu koşullar altında tam bir katliam olacak" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a olası kara saldırısının, bölgede daha fazla sivilin acı çekmesi ve ölmesine neden olacağı uyarısında bulundu.

UNRWA, X sosyal medya platformundan İsrail'in Refah'a muhtemel kara saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, UNRWA'nın mümkün olduğu sürece Refah'ta kalmaya devam edeceği ve bölgedeki halka yardım sağlamayı sürdüreceği belirtildi.

İsrail'in olası kara saldırısının bölgede neden olacağı sonuçlara dair ise açıklamada, "İsrail'in Refah'a saldırması daha fazla sivilin acı çekmesi ve ölmesi anlamına gelecektir" ifadesine yer verildi.

"REFAH'A SALDIRI KATLİAM OLACAK"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine olası saldırısının "sivil halka saldırı" ve "katliam" olacağı uyarısında bulundu.

AA'ya konuşan Albanese, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Albanese, "Bunun bir saldırı ve bir askeri mücadele olmadığının farkında mıyız? Bu sivil halka yönelik bir saldırıdır. Bu gaddarlığın sona ermeden önce daha kaç canın alınması gerekiyor?" ifadesini kullandı.

Refah'a yönelik saldırının insani, hukuki ve siyasi yönleri olduğuna işaret eden Albanese, "Hukuki açıdan bakıldığında bu operasyonun (saldırının) sürdürülmesinin hiçbir gerekçesi yok. Ateşkes sağlanmalı. Bunun nedeni, bu hiçbir zaman bir meşru müdafaa savaşı olmadı. İsrail'in yaptığının meşru müdafaa olduğu iddia edilemez" dedi.

Albanese, İsrailli liderlerin 7 ayın ardından "zafer kazandıklarını" iddia etmelerine katılmadığını belirtirken, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen yıktığını, bunun yeniden inşasının onlarca yıl alacağını vurguladı.

Gazze'deki insanların hayatlarının mahvolduğunun altını çizen Albanese, bu kişilerin ağır travmalar yaşadığını ve bunun etkilerinin "tahmin edilemez" olduğunu söyledi.

Albanese, "İsrail, Gazze'de insani ihtiyaçları başkasının gidermesini de engelliyor. İnsani yardım konvoyları büyük bir gecikmeyle Gazze'ye giriyor ve hedef de alınıyor. Çaresiz durumda olan ve yardıma ulaşmak için toplanan Filistinliler de vuruluyor. Bu ortamda çaresiz, yoksul ve açlıktan ölmek üzere olan Filistinlilerin bulunduğu Refah'a saldırı, bu koşullar altında tam bir katliam olacak. Uluslararası düzeyde de bu farkındalığın olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

Bölgede yaşayan Filistinlilere "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi ve Han Yunus'taki "insani bölgelere gitme" çağrısı yapılmıştı.