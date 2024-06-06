BM'den İsrail'in UNRWA okuluna yönelik saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail saldırısının Gazze'deki sivillerin ödediği bedelin bir başka korkunç göstergesi olduğunu belirten Dujarric, sığınak olarak kullanılan okulun sivillere temel hizmetler sağlamaya çalıştığını söyledi.

Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in saldırıyı kınayıp kınamadığının sorulması üzerine ise "Tabii ki saldırıyı kınıyor" vurgusunda bulundu.

Gazze'de hiçbir eğitim hizmeti verilemediğini, UNRWA'nın eğitim hizmeti sağladığı 300 bin çocuğun da bundan mahrum kaldığını, bu nedenle okulların sığınağa dönüştüğüne dikkati çeken Dujarric, "Güvenli hiçbir yer yok." ifadesini tekrarladı.

Dujarric, İsrail'in okulda Hamas üyeleri olduğuna ilişkin iddiaları hakkında ise "Başkalarını dinleyebilir haber yapabilir ya da beni dinleyip beni haber yapabilirsiniz. Sizin analizinize bırakıyorum. Söyleyebileceğim şu ki çok sayıda sivil ve çocuk öldü" değerlendirmesinde bulundu.