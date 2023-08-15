BM'den Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmaların durdurulması çağrısı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'ta güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, dün akşamdan beri Trablus'ta yaşanan çatışmalarla ilgili gelişmeleri ve bunların siviller üzerindeki etkilerini endişeyle takip ettikleri belirtildi.

Libya'da ulusal seçimlerin hazırlığının da içinde yer aldığı siyasi sürece ilişkin sarf edilen çabaların da bu gelişmelerden etkileneceğinden endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddet, anlaşmazlıkları çözme aracı olarak kabul edilemez. Tüm taraflar, güvenlik alanında sonra yıllarda elde edilen kazanımlara sahip çıkmalı ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmelidir."

Öte yandan Libya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, çatışmalar nedeniyle Trablus'ta mahsur kalan vatandaşlardan tahliye yardımı çağrısı aldıkları aktarıldı.

Başkentte sivillerin olduğu yerleşim bölgelerinde yaşanan çatışmalardan dolayı üzüntü duydukları ifade edilen açıklamada, çatışan taraflara da sivillerin tahliyesi için güvenli koridorların açılması ve ilgili sağlık görevlilerinin geçişlerine izin vermeleri çağrısında bulunuldu.

Libya Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlk Yardım ve Acil Durum Birimi Sözcüsü Usame Ali, çatışma bölgelerinden dün 26 ailenin tahliye edildiğini açıklamıştı.

TRABLUS'TAKİ ÇATIŞMALAR

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında dün başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar başlamıştı.

Libyalı yetkililer çatışmaların bugün de başkentin güneyi ve Ayn Zara bölgelerinde devam ettiğini açıklamıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti ve Başkanlık Konseyi'nden çatışmalar ve nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülke medyası ise çatışmanın fitilini, Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza’yı alıkoymasının ateşlediğini iddia etmişti.

Başkent Trablus'ta 28 Mayıs'ta da iki taraf arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

“Rada” ve “444 Tugayı” ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor.