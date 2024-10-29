BM'den Orta Doğu'da sivillerin korunması için diplomatik çabaların hızlandırılması çağrısı

Nderitu, Orta Doğu'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgede devam eden düşmanlıkların sona erdirilmesi için mümkün olan tüm diplomatik çabalara öncelik verilmesi gerektiğini belirten Nderitu, sivillerin korunması ve insani yardımların yerine ulaştırılması çağrısında bulundu.

Orta Doğu'da savaş tamtamları çalmaya devam ederken en üst düzeyde barış fırsatlarının araştırılması gerektiğini vurgulayan Nderitu, "Gerçek liderlik, savaşları sonlandıranlar tarafından gösterilir." ifadesini kullandı.

Nderitu, Orta Doğu'da bölgesel tırmanış riskinin artık korku değil, kabul edilen bir gerçeklik olduğuna işaret ederek, bunun diplomatik diyaloglarla durmasının "zorunlu ve acil" hal aldığını ifade etti.

Yetkisinin kendisine soykırım suçunun veya başka herhangi bir özel uluslararası suçun işlenip işlenmediğine dair görüş bildirmesine izin vermediğini anlatan Nderitu, bunların yalnızca yetkili mahkemelerce belirlenebileceğini yineledi ve bu bağlamda, Uluslararası Adalet Divanında devam eden sürece saygı duyduğunu kaydetti.