BM'den silah üreticilerine 'İsrail' çağrısı

Aralarında çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü’nün de bulunduğu 30 uzmandan oluşan grup, silah üreticilerine İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısında bulunarak, tedarik edilen silahların üreticileri insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuk ihlallerinin suç ortağı haline getirebileceğini belirtti.

Dünya 20.06.2024 19:54 Giriş: 20.06.2024 19:54

Güncelleme: 20.06.2024 19:59 Kaynak: İHA

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AA