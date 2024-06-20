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BM'den silah üreticilerine 'İsrail' çağrısı

Aralarında çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü’nün de bulunduğu 30 uzmandan oluşan grup, silah üreticilerine İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısında bulunarak, tedarik edilen silahların üreticileri insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuk ihlallerinin suç ortağı haline getirebileceğini belirtti.

Dünya
  • 20.06.2024 19:54
  • Giriş: 20.06.2024 19:54
  • Güncelleme: 20.06.2024 19:59
Kaynak: İHA
BM'den silah üreticilerine 'İsrail' çağrısı
AA


İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 258 gündür devam ederken, aralarında çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü’nün de bulunduğu 30 uzmandan oluşan grup, silah üreticilerine İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısında bulundu.

 Grup, silah satışlarının devam etmesi halinde üreticilerin insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuk ihlallerinde suç ortağı haline gelebileceklerini belirterek, "Bu şirketler İsrail kuvvetlerine silah, parça, bileşen ve mühimmat göndererek uluslararası insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine ortak olma riski taşıyorlar" dedi.

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