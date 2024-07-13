BM'den Trablus'ta kaçırılan gazeteci Senusi'nin serbest bırakılması çağrısı

UNSMIL, Libya'nın başkenti Trablus'ta kaçırılan Ahmed Senusi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'ta kaçırılan Ahmed Senusi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, gazeteci Senusi'nin 11 Temmuz'da Trablus'ta keyfi olarak alıkonulmasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Alıkonulan Libyalı gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, "Gazetecilere yönelik baskı korku iklimini güçlendiriyor ve Libya'da demokratik geçiş için gerekli olan ortamı baltalıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Libyalı yetkililere gazetecileri ve medya çalışanlarını koruma çağrısında bulunuldu.

Libya medyasında Senusi'nin Trablus'ta İç Güvenlik Servisi tarafından alıkonulduğu haberleri yer aldı.

UNSMIL, 10 Temmuz'da da Libya'nın batısındaki Misrata kentinde kaçırılan siyasi aktivist Mutasım el-Uraybi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Libya medyasında Uraybi'nin 11 Temmuz'da serbest bırakıldığı belirtilmişti.