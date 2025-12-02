BM'den yapay zekâ uyarısı: "Zengin ve yoksul arasındaki uçurumu artıracak"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, yapay zeka hakkında rapor yayımlandı.

"Bir sonraki büyük ayrışma: Yapay zeka ülkeler arasındaki eşitsizliği neden artırabilir?" başlıklı raporda, "ülkeler arasında ekonomik performans, insanların yetkinlik setleri ve yönetim sistemleri açısından olası bir ciddi farkın ortaya çıkabileceği" belirtildi.

ÜLKELER ARASI EŞİTSİZLİK

Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan UNDP Asya Pasifik Bölge Bürosu Başekonomisti Philip Schellekens, "Son 50 yılda sağlanan yakınlaşmanın ardından, yapay zekanın ülkeler arasında eşitsizliğin arttığı yeni bir dönemin habercisi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yoksul devletlerin yapay zeka konusunda geride kalması durumunda nihayetinde daha varlıklı ülkelerin de zarar göreceğini" vurgulayan Schellekens, "Eşitsizlik artmaya devam ederse, bunun güvenlik gündemi ve kayıt dışı göç gibi alanlardaki yansımaları da çok daha ürkütücü hale gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, ticaret, teknoloji ve kalkınmanın, son yıllarda devletler arasındaki farkların kapanmasına yardımcı olduğu; gelir, sağlık ve eğitim alanlarında büyük kazanımlar sağladığı belirtildi. Ancak rapora göre, bu kazanımlar şu anda azalırken, gelecekte ise tamamen bitebilir.