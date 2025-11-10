BM, doğal afetlerin 2024'te 45 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilmesine neden olduğunu bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), doğal afetlerin sadece 2024'te 45 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilmesine ve 240 milyar doların üzerinde kayba yol açtığını belirtti.

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinin başkenti Belem'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) başladı.

IOM, COP30 kapsamında yayımladığı raporda, sel, kuraklık ve felaketlerin günlük gerçekleriyle yaşayan milyonlarca kişiye dikkat çekilmesi çağrısında bulundu.

Raporda, "İnsanlar, evleri ve geçim kaynakları tehdit altında olduğunda güvende kalma, iyileşme ve gelecek için plan yapma şansını hak ediyor. Doğal afetler sadece 2024'te 45 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilmesine ve 240 milyar dolarının üzerinde kayba yol açtı. Bu rakamların arkasında, evleri sellerde yıkılan çiftçiler ve okulları artık ayakta olmayan çocuklar var" ifadeleri yer aldı.

IOM'un, afetlerden etkilenen toplulukların toparlanmasına, yeniden inşasına ve bir sonraki fırtınaya hazırlanmasına yardımcı olmak için hükümetleri ve yerel ortakları desteklediğine işaret edildi.

"IOM YALNIZCA 2024'TE 875 BİNDEN FAZLA İNSANIN AFETLERDEN KURTULMASINA YARDIMCI OLDU"

Raporda, COP30'da beklenen temel sonuçlar arasında, iklim kaynaklı yerinden edilmeyi azaltmada hayati önem taşıyan erken uyarı sistemleri, daha güçlü geçim kaynakları ve güvenli konutlar aracılığıyla toplulukları korumak için net hedefler belirleyecek olan Küresel Uyum Hedefi'nin benimsenmesinin yer aldığı kaydedildi.