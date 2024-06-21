BM: "Dünya, Lübnan’ın bir başka Gazze olmasını kaldıramaz"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Lübnan sınırı arasındaki gerilime değinerek, “Tek bir aceleci hareket sınırın çok ötesinde hayal gücünü de aşan bir felaketi tetikleyebilir. Açık olalım, bölge ve dünya halkları Lübnan’ın bir başka Gazze olmasını kaldıramaz” dedi.



İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik soykırımı devam ederken, Lübnan sınırında da gerilim tırmanıyor. İsrail ile Lübnan Hizbullah’ı arasındaki gerilime değinen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, durumdan endişe duyduğunu belirtti. Guterres, “Tek bir aceleci hareket ve tek bir yanlış hesaplama sınırın çok ötesinde hayal gücünü de aşan bir felaketi tetikleyebilir. Açık olalım, bölge ve dünya halkları Lübnan’ın bir başka Gazze olmasını kaldıramaz” dedi.

Sınır çizgisi boyunca çatışmaları izlemek amacıyla Lübnan’ın güneyinde bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile BM’nin Ateşkes Denetim Örgütü’nün (UNTSO) çalışmalarını da ele alan Guterres, “BM barış gücü askerleri sahada gerilimi düşürmek ve yanlış hesaplamaları önlemeye yardımcı olmak için çalışıyor” ifadelerini kullandı.