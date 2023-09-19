BM Dünya Turizm Örgütü: Uluslararası turist sayısı salgın öncesi seviyelere ulaştı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), 2023 Ocak-Temmuz döneminde uluslararası turist sayısının Covid-19 öncesi seviyelerin yüzde 84'üne ulaştığını açıkladı.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan BMDTÖ, dünyada turizm rakamlarının, "tarihinin en kötü dönemi" olarak nitelendirdiği salgından önceki seviyeleri yakaladığını duyurdu.

Bu yıl ocak-temmuz döneminde dünyada toplam 700 milyon turistin seyahat ettiğini belirten Dünya Turizm Örgütü, bunun, 2022'nin aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 43'lük artış anlamına geldiğini vurguladı.

Bu 7 aylık dönemde turizmin en yoğun temmuzda yükselişe geçtiği, 145 milyon turist ile 2023 toplamının yaklaşık yüzde 20'sinin temmuzda seyahat ettiği belirtildi.