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BM: Etiyopya'da 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Etiyopya'da yarısından fazlası çatışmalar nedeniyle olmak üzere 3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Dünya
  • 30.05.2024 18:17
  • Giriş: 30.05.2024 18:17
  • Güncelleme: 30.05.2024 18:22
Kaynak: AA
BM: Etiyopya'da 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi
FOTOĞRAF: depophotos

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Etiyopya'da yarısından fazlası çatışmalar nedeniyle olmak üzere 3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.

IOM'dan yapılan açıklamada, son hazırlanan Ulusal Yerinden Edilme Raporu'na göre, 2023 sonunda Etiyopya'da 3 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiği kaydedildi.

Açıklamada, raporun, yerinden edilmelerinin yüzde 69'unun çatışmaların doğrudan bir sonucu, kuraklık ve iklim kaynaklı olayların da sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 9 sebep olduğunu gösterdiğine işaret edildi.

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