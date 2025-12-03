BM, Filistin'de işgale son verilmesini ve iki devletli çözümü talep eden kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM'nin Filistin'e karşı sorumluluğunu yeniden teyit eden, İsrail'in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden karar tasarısını kabul etti.

Cibuti, Ürdün, Moritanya, Katar, Senegal ve Filistin tarafından hazırlanan tasarı, BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.

"Filistin sorununun barışçıl çözümü" başlıklı tasarının oylamasında 151 üye ülke "evet", İsrail ve ABD başta olmak üzere 11 ülke de "hayır" oyu kullandı.

Oylamada, 11 ülke çekimser kaldı.

TÜRKİYE KARARIN UYGULANMASI ÇAĞRISI YAPTI

Oylamadan önce Genel Kurul’da konuşan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin, Filistin sorununun barışçıl çözümüne ilişkin kararı kararlılıkla desteklediklerini belirterek, tüm üye ülkeleri bu kararların uygulanması için gayretle çalışmaya çağırdı.

Yıldız, Gazze'deki insani durumu "endişe verici" olarak nitelendirerek, İsrail'in saldırıları sonucu ölü sayısının 70 bini aştığına ve çöken altyapının bölgeyi tahrip etmeye devam ettiğine vurgu yaptı.

Gazze'deki yıkıma rağmen diplomatik arenada cesaret verici gelişmeler olduğuna işaret eden Yıldız, son bir yılda iki devletli çözüme yönelik uluslararası desteğin arttığı bir dizi gelişmeye dikkati çekti.

İSRAİL'İN 1967 SONRASI İŞGALİNİN SONA ERDİRİLMESİNİ TALEP EDİYOR

Kabul edilen karar, BM'nin Filistin sorununa ilişkin sorumluluğunu yeniden teyit ediyor, İsrail'in 1967 sonrası işgalinin sona erdirilmesini ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep ediyor.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin faaliyetlerini durdurup İsrail'in uluslararası hukuka uyması istenen kararda, ayrıca müzakerelerin yenilenmesi ve devletleri, ciddi bir insani krizin ortasında Filistinlilere yardımı artırırken sınır değişikliklerini tanımamaya çağırıyor.

Kararda, 10 Ekim'de Gazze'de yürürlüğe giren anlaşmadan duyulan memnuniyet belirtilerek, Gazze Şeridi'nde demografik veya bölgesel değişiklik girişimlerinin reddedilmesi ve Gazze Şeridi'nin 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanıyor.

İsrail'in, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967'den beri işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının devredilemez haklarının, özellikle kendi kaderini tayin hakkının ve bağımsız bir devlet kurma hakkının gerçekleştirilmesi çağrısı yapılıyor.