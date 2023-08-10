BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı: Ayn el-Helva'daki çatışmalarda 400 ev hasar gördü

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Lübnan Direktörü Dorothee Klaus, Ayn el-Helva Kampı'ndaki çatışmalar nedeniyle 400'e yakın evin büyük oranda hasar gördüğünü açıkladı.

Klaus, BM'deki günlük basın toplantısına katılıp 29 Temmuz'da kanlı çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyindeki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'daki genel durum hakkında bilgi verdi.

Kamptaki çatışmalar nedeniyle yüzlerce ailenin yerinden olduğunu ve bazılarının sadece evlerine dönebildiğini belirten Klaus, "Kamp içerisinde (çatışmalar nedeniyle) 200 ile 400 arasında yıkılması gereken ev var. 3 bin öğrencinin eğitim aldığı okullar ve sağlık merkezleri de büyük ihtimalle zarar gördü. Halen kampın tamamına ulaşımı sağlamış değiliz." ifadelerini kullandı.

Lübnan genelinde 12 kampta yaşayan ve sayıları 200 ile 250 bin arasında değişen Filistinli mültecilerin yüzde 80'inin yoksulluk sınırında yaşadığını dile getiren Klaus, kamptaki işsizlik ve yoksulluk oranın yüksek bir düzey olduğunu kaydetti.

"Ayn el-Helva'da çatışmalar önümüzdeki süreçte yeniden başlar mı?" sorusuna Klaus, "Önümüzdeki hafta bizlerin de katılacağı, Filistinli partiler ve Lübnanlılar arasında yüksek düzeyde bir toplantı yapılacak. Toplantıda bu soru da gündeme getirilip yeniden bu durumun yaşanmasının engellenmesi için ne yapılabileceği gündeme getirilecektir." yanıtını verdi.

Gazetecilerin BM'nin neden halen kampın tamamına ulaşamadığı yönündeki sorusu üzerine Klaus, şöyle konuştu:

"Kampın tamamına ulaşamıyoruz çünkü halen sıcak-gergin bölgeler var. Bir sürtüşme ve düşmanlık devam etmiyor ancak silahlı savaşçılar hala mevzilenmiş durumda. Buralara geçmek BM personeli için güvenli değil."

Klaus, dün yaptığı açıklamada, kampta çatışmalar nedeniyle 10 gündür askıya aldığı çalışmalarına yeniden başladığını duyurmuştu.

- Ayn el-Helva'daki çatışmalar

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 12 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.