BM: Gazze'de artık insani yardım sağlayamıyoruz

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze'de artık insani yardım sağlayamadıklarını" bildirdi.

Lazzarini, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, 8 Ekim'de Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararının ardından yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de su, elektrik ve yakıt olmadığını söyleyen Lazzarini, "UNRWA meslektaşlarım artık Gazze'deki kişilere insani yardım sağlayamıyor." dedi.

Lazzarini, "Okullarımıza ve diğer UNRWA tesislerine sığınmak isteyen insanların sayısı çok fazla ve artık bunlarla başa çıkabilecek kapasitemiz yok." diye konuştu.

Genel Komiser Lazzarini, yakında bölgede yiyecek ve ilaç da kalmayacağını düşündüğünü söyledi.

Savaştan önce de Gazze'nin 16 yıldır abluka altında olduğunu ve nüfusun yüzde 60'tan fazlasının uluslararası gıda yardımına muhtaç olduğunu vurgulayan Lazzarini, "Gazze boğuluyor ve dünya insanlığını kaybetmiş gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, "Gazze'ye şimdi malzeme tedarik edilmezse UNRWA ve yardım çalışanları insani yardım operasyonlarına devam edemeyecek." diyerek tüm taraflara insani yardım koridorunun açılması çağrısında bulundu.