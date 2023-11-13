BM: Gazze'de felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de gelecek günlerde olabileceklerden derin endişe duyduklarını belirterek, "Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'de gelecek günlerde olabileceklerden derin endişe duyduklarını belirterek, "Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hafta sonu muhataplarıyla yoğun görüşmeler yürüttüğünü aktaran Dujarric, "Durum çok ciddi. Önümüzdeki birkaç günde olabileceklerden ciddi endişe duyuyoruz." uyarısında bulundu.

Dujarric, "Gazze'deki insani felaket kapalı kapılar ardında değil, gözler önünde gerçekleşiyor." dedi.

BM'nin insani ateşkes çağrısı konusunda ısrarcı olduğunu aktaran Dujarric, "Böylelikle her damla yakıt ya da bir ambulansın geçişi için müzakere etmek zorunda kalmayız." değerlendirmesinde bulundu.

UNIFIL ASKERLERİNİN VURULMASINI KINADI

Dujarric, BM'nin Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görevli askerin, bilinmeyen bir kaynaktan açılan ateş sonucu yaralanmasını kınadıklarını bildirdi.

BM personeli ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkati çeken Dujarric, çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmaması için gerginliğin azaltılması çağrısını yineledi.