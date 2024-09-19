BM: Gazze'de insanlar ortalama iki günde bir yemek yiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun 11 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de halkın ortalama iki günde bir öğün yemek yiyebildiğini belirtti.

UNRWA'dan İsrail saldırılarıyla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze'de halkın gıda ihtiyacına ilişkin açıklama yapıldı.

İnsan hakları örgütü Norveç Mülteci Konseyi (NRC) ve diğer kuruluşların verilerine göre, ihtiyaç duyulan gıda yardımının yüzde 83'ünün Gazze Şeridi'ne ulaştırılamadığına vurgu yapılan açıklamada, "(Gazze'de) İnsanlar ortalama her iki günde bir öğün yemek yiyor." ifadesi kullanıldı.

UNRWA ve ortaklarının düzenledikleri aktivitelerde yetersiz beslenmenin etkilerini azaltmak için çocuklara yüksek enerjili bisküviler dağıttığı kaydedildi.