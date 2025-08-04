BM: Gazze'de mayıs ayından bu yana gıdaya ulaşmaya çalışan 1500 kişi öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktaları ve BM'nin yardımlarının geçtiği yollarda, mayıs ayından bu yana gıdaya ulaşmaya çalışan 1500 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgileri aktaran Haq, Gazze'de hala gıdaya ulaşmaya çalışan kişilerin öldürüldüğü ve vurulduğunu kaydetti.

1500 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Haq, Gazze'de İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktaları ve BM'nin yardımlarının geçtiği yollarda, mayıs ayından bu yana gıdaya ulaşmaya çalışan 1500 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Diğer taraftan BM ve ortaklarının Gazze'deki barınma ihtiyaçlarını da gideremediğini aktaran Haq, mart ayından beri Gazze'ye barınak malzemelerinin girişine izin verilmediğini ifade etti.

Haq, geçen hafta bazı gıda malzemelerinin girişine izin verildiğini ancak bunların ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğunu, Gazze'de özellikle çocuklar arasında açlığın korkunç boyutlara ulaştığını anımsattı.

BM ve ortaklarının acil ateşkes çağrısını yineleyen Haq, aynı zamanda acilen ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için insani yardım ve ticari ürünlere engelsiz erişim sağlanması gerektiğinin altını çizdi.